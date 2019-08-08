На Большой Монетной со здания рухнула одна из масок

В Петроградском районе Санкт-Петербурга с фасада исторического здания рухнула одна из масок. Обрушение произошло с дома No6 на Большой Монетной улице.

О случившемся сообщила пользователь социальной сети Facebook под ником Соня Лурье. Гражданка уточняет, что дом находится напротив Жилкомсервиса No1 и в двух шагах от администрации Петроградского района.

В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее GazetaSPb сообщала об образовавшихся ямах на дорогах Санкт-Петербурга. На Ленинском проспекте в нескольких местах на асфальте появились ямы и вмятины, в некоторых имеется вода. Зону огородили, так как она является опасной. Причина возникновения образований неизвестна. Об инциденте сообщил корреспондент Piter.TV.