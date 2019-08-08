В Петербурге пройдет показательный заезд гонщика «Формулы-1»

Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят промчится по Адмиралтейскому проспекту Северной столицы. Гонщик устроит показательный заезд 24 августа в 14:00.

Как сообщает пресс-служба команды Квята, гонщик продемонстрирует заезды трижды по 15-минут. Помимо этого, зрителей ждет шоу с мотопрыжками и трюками, а также дрифт грузовика российской автогоночной команды «КАМАЗ-мастер».

Гонщик является пилотом команды Toro Rosso.

Ранее GazetaSPb сообщала, гонщик Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1». За день до заезда гонщик стал отцом, поклонники узнали об этом после завершения чемпионата. Имя дочке на тот момент родители еще не выбрали. Лучший результат был поставлен на Гран-при в Венгрии, там Квят занял второе место.