На Пискаревском кладбище состоится церемония в честь Дня окончания Ленинградской битвы

Возложение венков и цветов пройдет завтра, 9 августа, в 10:45. Фото: baltphoto.ru

Возложение венков и цветов пройдет завтра, 9 августа, в 10:45. Фото: baltphoto.ru

На Пискаревском кладбище состоится торжественно-траурная церемония, посвященная Дню окончания Ленинградской битвы. Возложение венков и цветов пройдет завтра, 9 августа, в 10:45.

В церемонии примут участие вице-губернаторы Санкт-Петербурга Владимир Кириллов и Анна Митянина, представители федеральных и региональных органов государственной власти, силовых структур, городских общественных объединений, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, будут присутствовать также представители предприятий и организаций города.

Завтра со дня окончания битвы за Ленинград исполнится 75 лет.

Ранее GazetaSPb сообщала о церемонии, которая проводилась в честь развода почетного караула, которая была первой в 2019 году. По традиции она проводилась в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости.