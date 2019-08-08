Разумовская из сериала «Мажор» неожиданно родила

Российская актриса, известная по роли в сериале «Можор», Карина Разумовская стала мамой. Актриса старательно скрывала первую беременность, что стало для поклонников большим сюрпризом.

О появлении нового члена семьи знало только близкое окружение Разумовской. Днем ранее, 7 августа, актриса вместе со своим супругом, предпринимателя Егора Бурдина, стали родителями. Как сообщает PeopleTalk, у пары родился сын.

Разумовская также опубликовала в свой Instagram фото вместе с мужем с подписью: «Малыш прибыл в этот мир.» На фото актриса еще беременная.

Супруги вместе более десяти лет, их отношения продолжаются еще со школьного времени. Свадьба стала тоже сюрпризом для общественности, в прошлом году супруги тайно расписались в Северной столице.

Ранее GazetaSPb сообщала о съемках сериала «Можор» в Санкт-Петербурге. Из-за них был перекрыт Невский проспект. Съемки проходили в январе 2018 года.