Разумовская из сериала «Мажор» неожиданно родила

Разумовская из сериала &#171;Мажор&#187; неожиданно родила
Новость стала шоком для поклонников актрисы. Фото: Instagram

Российская актриса, известная по роли в сериале «Можор», Карина Разумовская стала мамой. Актриса старательно скрывала первую беременность, что стало для поклонников большим сюрпризом.

О появлении нового члена семьи знало только близкое окружение Разумовской. Днем ранее, 7 августа, актриса вместе со своим супругом, предпринимателя Егора Бурдина, стали родителями. Как сообщает PeopleTalk, у пары родился сын.

Разумовская также опубликовала в свой Instagram фото вместе с мужем с подписью: «Малыш прибыл в этот мир.» На фото актриса еще беременная.

Супруги вместе более десяти лет, их отношения продолжаются еще со школьного времени. Свадьба стала тоже сюрпризом для общественности, в прошлом году супруги тайно расписались в Северной столице.

Ранее GazetaSPb сообщала о съемках сериала «Можор» в Санкт-Петербурге. Из-за них был перекрыт Невский проспект. Съемки проходили в январе 2018 года.

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Разумовская из сериала «Мажор» неожиданно родила
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