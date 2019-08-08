Задержан подозреваемый, устроивший поножовщину в кафе Петербурга

В Невском районе Санкт-Петербурга полиция выясняет обстоятельства получения ножевых ранений посетителем кафе. Сегодня, 8 августа, в полицию был доставлен 22-летний гражданин, которого подозревают причастным к инциденту.
На бульваре Красных зорь, 8, в кафе произошел конфликт, в результате которого 29-летний гражданин получил ножевое ранение. Пострадавший был госпитализирован.
Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщение о конфликте сотрудники правоохранительных органов получили 25 июля настоящего года.
Сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого.
Ранее GazetaSPb сообщала о задержании петербуржца, который пошел успокаивать шумных соседей с пистолетом и монтировкой. Пострадавших в результате инцидента нет, мужчина задержан сотрудниками полиции.