Задержан подозреваемый, устроивший поножовщину в кафе Петербурга

Задержан подозреваемый, устроивший поножовщину в кафе Петербурга
Подозреваемый в совершении ножевого ранения задержан. Фото: pixabay.com

В Невском районе Санкт-Петербурга полиция выясняет обстоятельства получения ножевых ранений посетителем кафе. Сегодня, 8 августа, в полицию был доставлен 22-летний гражданин, которого подозревают причастным к инциденту.

На бульваре Красных зорь, 8, в кафе произошел конфликт, в результате которого 29-летний гражданин получил ножевое ранение. Пострадавший был госпитализирован.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщение о конфликте сотрудники правоохранительных органов получили 25 июля настоящего года.

Сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого.

Ранее GazetaSPb сообщала о задержании петербуржца, который пошел успокаивать шумных соседей с пистолетом и монтировкой. Пострадавших в результате инцидента нет, мужчина задержан сотрудниками полиции.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание санкт-петербург
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Задержан подозреваемый, устроивший поножовщину в кафе Петербурга