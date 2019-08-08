На места подтоплений в Петербурге «Водоканал» отправил 17 бригад

В Санкт-Петербурге к откачке воды у мостов подключены 17 бригад «Водоканала». В связи с сильными ливнями к вечеру сегодняшнего дня, 8 августа, город значительно подтопило. Во многих районах под воду ушли проезжие части и пешеходные зоны.
Как сообщают в ГУП «Водоканал СПб», аварийные бригады работают в усиленном режиме и продолжат работу в ближайшие сутки. При необходимости к местам подтоплений готовы направить еще 48 бригад, которые сейчас находятся на плановых работах.
«Водоканал» контролирует положение в основных точках возможных подтоплений во всех районах Петербурга. В настоящее время бригады проводят проверки и открывают канализационные люки, чтобы обеспечить дополнительный отток воды.
Жителям города сотрудники напомнили, что моментально вода не может уйти в канализацию, для этого требуется 20-30 минут.
Ранее GazetaSPb сообщала о затоплении метро «Автово» в Петербурге.