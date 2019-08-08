Более 60% магазинов в РФ не соблюдают новые правила размещения молочной продукции

Сотрудники Роспотребнадзора к началу августа проверили почти пять тысяч магазинов на соблюдение новых правил размещения молочной продукции. Зафиксировано около восьми тысяч нарушений, в отношении которых были возбуждены административные протоколы.

С 1 июля вступили новые правила, в связи с которыми молочная продукция должна располагаться таким образом, чтобы покупатель мог отличить один товар от другого.

Как сообщает Роспотребнадзор, сотрудники выяснили, что более 60% магазинов на территории РФ не соблюдают новые правила.

Наибольшее число нарушений было выявлено в магазинах «Перекресток, «Ашан», «Магнит» и «Дикси».

Ранее GazetaSPb сообщала о введении в силу нового закона относительно молочной продукции. Правила вступили в силу 1 июля 2019 года.