В Обухово из-за дождя люди остались без электричества

На место уже приезжали пожарные, теперь местные жители ждут электриков.

Об этом стало известно сегодня, 8 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что все случилось в доме у станции метро «Обухово» – они не уточняют, на какой улице. В посте сказано, что электрический щиток залило дождем, после чего люди услышали несколько хлопков и поняли, что остались без электричества. Петербуржцы вызвали спасателей, которые залили щиток пеной. Теперь они ждут приезда, чтобы те все починили.

Обесточен ли дом до сих пор – не уточняется.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что синоптики считают, что ливень не будет прекращаться всю ночь. Уже сейчас дороги превратились в реки – автомобилистам приходится чуть ли не доплывать до места назначения. Ливневки не справляются с таким объемом воды, хотя «Водоканал» уже занимается решением проблемы.