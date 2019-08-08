Синоптики считают, что ливень не будет прекращаться всю ночь

Город постепенно уходит под воду.

Об этом стало известно сегодня, 8 августа. Обо всем сообщили в Комитете по энергетике Санкт-Петербурга. В ведомстве отметили, что ливни затянутся на всю ночь, так что петербуржцам лучше не покидать дома. Уже сейчас дороги превратились в реки – автомобилистам приходится чуть ли не доплывать до места назначения. Ливневки не справляются с таким объемом воды, хотя «Водоканал» уже занимается решением проблемы.

Из-за ливней подтопило не только дороги, но также некоторые станции метро, торговый центры, паркинги. Непогода стала причиной пробок, аварий и несчастных случаев.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на места подтоплений в Петербурге «Водоканал» отправил 17 бригад. При необходимости к местам подтоплений готовы направить еще 48 бригад, которые сейчас находятся на плановых работах. В настоящее время бригады проводят проверки и открывают канализационные люки, чтобы обеспечить дополнительный отток воды.