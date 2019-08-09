В Петербурге появился сервис по прокату электросамокатов

В четверг, 8 августа, в Петербурге появился сервис аренды электро самокатов. Теперь любой желающий сможет арендовать электроскутер и покататься на нем.

С 8 августа в Северной столице для аренды стали доступны 100 электроскутеров, сообщает кикшеринг Whoosh. Для того, чтобы арендовать самокат, необходимо установить мобильное приложение сервиса, в котором есть карты, где отмечены зоны для поездок, парковки и доступные самокаты.

Начало поездки обойдется в 50 рублей, и в 5 рублей каждая последующая минута. Сервис работает без привязки к зарядным станциям, самокат можно арендовать на любой из парковок, отмеченных на карте в приложении.

«Рассчитываем, что петербуржцы тоже будут пользоваться самокатами не только для прогулок, но и встраивать такой способ передвижения в свои ежедневные маршруты», — выразил свои надежды один из сооснователей Whoosh.

Прокатиться на арендованном самокате можно только в зоне, разрешенной для поездок — в основном это Центральный и Адмиралтейский районы города, а также некоторые набережные. Сервис доступен пользователям только от 18 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Финляндии начали штрафовать за нарушение правил езды на самокатах.