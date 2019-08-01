В Финляндии начали штрафовать за нарушение правил езды на самокатах

Четверо финнов были оштрафованы на 40 евро каждый за опасные маневры электросамокатом на оживленном тротуаре. Фото: pixabay

Четверо финнов были оштрафованы на 40 евро каждый за опасные маневры электросамокатом на оживленном тротуаре. Фото: pixabay

В Хельсинки полиция впервые выписала штрафы пользователям самокатов за опасные маневры на тротуаре.

О первых штрафах сообщает командир Центра безопасности дорожного движения полиции Финляндии Деннис Пастерштейн. Он написал в Twitter, что четверо финнов были оштрафованы на 40 евро каждый за опасные маневры электросамокатом на оживленном тротуаре в Эспоо.

Ранее врачи в Финляндии заявили, что с появлением в городе проката самокатов заметно увеличилось количество случаев травматизма на улицах города. Сейчас в финских регионах работает 6 операторов по прокату самокатов. Пользователь может взять на прокат самокат, который попадется ему по пути, перед этим необходимо зарегистрироваться в специальном приложении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что шеринг электросамокатов Whoosh планирует покорять Петербург. Сервис будет работать без привязки к зарядным станциям – самокаты можно будет взять или оставить на городских велопарковках.