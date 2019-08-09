Назван возраст, в котором россиянки предпочитают рожать

Второго ребенка заводят чаще уже в 30 лет. Фото: pixabay.com

Второго ребенка заводят чаще уже в 30 лет. Фото: pixabay.com

Женщины по всему миру заводят детей все позднее из-за учебы и карьеры

Российские женщины чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет. В 2018 году в России зарегистрировали рождение 1,6 млн детей.

Средний возраст, в котором женщина предпочитает заводить первенца постепенно растет, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата 9 августа. Россиянки хотят сначала выучиться и построить карьеру, а затем заняться семьей. Такие изменения наблюдают по всему миру, исследователи считают, что показатель продолжит расти.

Второй ребенок чаще всего рождается у женщины в 30 лет.

Коэффициэнт рождаемости в России в начале 2019 года составлял 1,49 ребенка на женщину (в 2018 году — 1,579 ребенка).

Ранее GazetaSPb сообщила, что россияне рассказали об отношении к браку.