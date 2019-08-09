Кардиолог объяснил влияние вина на работу сердца и сосудов

Мнение о пользе бокала в день не подтверждается наукой.

Вино не помогает в профилактике болезней сосудов. Здоровье сердца можно сохранить через ЗОЖ и позитивные эмоции.

Мужчины чаще страдают от проблем с сердцем и сосудами, так как чаще испытывают стресс, склонны заводить вредные привычки, более агрессивны, рассказал 9 августа РИА Новости кардиолог Вадим Попов, заведующий кардиоотделением НМИЦ хирургии Вишневского Минздрава РФ.

Врач прокомментировал и известное мнение, что бокал красного вина улучшает работу сосудов. Попов обратил внимание, что научно эти данные не удалось подтвердить. При этом он заявил, что бокал в день вполне безопасен, и может пойти на пользу, если поможет снять стресс, но использовать вино именно как профилактику проблем с сердцем и сосудами бесполезно.

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