В районе «Горьковской» перекроют движение транспорта из-за празднования Курбан-байрам

Воскресным утром, 11 августа, на участках трех улиц в Петроградском районе в связи с праздником Курбан-байрам будет перекрыто движение автотранспорта.

В Петербурге 11 августа будет проходить мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-Байрам, организацией которого займется централизованная религиозная организация «Духовное управление мусульман Петербурга и Северо-Западного региона России».

По данным комитета по развитию транспортной инфраструктуры, движение закроют с 7:00 до 9:30 по Кронверкском проспекту (на участке от улицы Куйбышева до Кронверкской улицы), Крестьянском и Конном переулкам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в прошлом году праздник посетили не менее 52 тысяч мусульман. Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий были задействованы более тысячи сотрудников полиции города и области.