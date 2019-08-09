Найти дешёвые лекарства в России все сложнее

Продажи лекарств низкой ценовой категории падают — ведь найти их становится затруднительно.

Держать в ассортименте дешёвые лекарства становится невыгодно для аптечных сетей, так как их продажа приносит слишком маленькую прибыль — кроме того, инфляция переводит препараты из категории «дешёвых», пишет «Коммерсант».

Падение продаж недорогих лекарственных средств зафиксировано впервые за три года — одновременно с этим в первое полугодие 2019 года зафиксирован рост продаж лекарств более высоких ценовых категорий. Эксперты связывают подобную динамику с тем, что в нынешней экономической обстановки производителям становится невыгодно осуществлять поставки недорогих лекарственных средств — особенно если данные препараты входят в перечень жизненно важных лекарств, цены на которые регулируются государством и изменяются раз в несколько лет. При этом себестоимость их производства растёт гораздо быстрее и линейно, в течение всего периода, а не скачками.

В частности, в последнее время жители Петербурга неоднократно жаловались на то, что в городе стало сложнее найти препараты «феназепам» определённых дозировок и «анаприлин».

Напомним, ранее GazetaSPb писала о том, что онкологи озвучили основные симптомы раковых заболеваний.