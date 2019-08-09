Кофейня из сериала «Друзья» предстанет в виде конструктора Lego

Кофейня из сериала &#171;Друзья&#187; предстанет в виде конструктора Lego
Помимо фигурок всех главных героев, в набор войдут знаменитый диван и два кресла, на которых собирались друзья, а также их личные вещи. Фото: lego.com

Осенью на прилавках Lego появится новый набор, созданный к 25-летию сериала «Друзья».

Официальный сайт компании сообщил, что теперь фанаты смогут своими руками построить кофейню, в которой собирались герои культового сериала. Конструктор назвали LEGO Ideas: Central Perk. Помимо фигурок всех главных героев, среди которых: Моника, Рейчел, Фиби, Росс, Чендлер, Джоуи и Гантер, в набор войдут знаменитый диван и два кресла, на которых собирались друзья, а также их личные вещи.

Главным дизайнером проекта является французский художник Аймерик Фивэ, он рассказал, что перед тем как представить визуальную концепцию набора, он в течение недели смотрел сериал и искал в Сети дополнительную информацию о «Друзьях».

Премьера пилотной серии «Друзей» состоялась в сентябре 1994 года. Всего было снято 10 сезонов комедийного сериала, который удостоен премий «Золотой глобус», «Эмми» и Премия гильдии актеров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что кот Гарфилд появится на экранах в новом мультсериале.

"Друзья" Lego конструктор сериал
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