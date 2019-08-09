Американка угнала разряженный электромобиль

Американка угнала разряженный электромобиль
Машина почти сразу разрядилась и остановилась. Фото: pixabay.com

Женщине, угнавшей понравившийся электромобиль «Tesla», не удалось уехать далеко. Машина была угнана в штате Аризона, где жительницу почти сразу задержала полиция.

Похищая автомобиль женщина не обратила внимания, что заряд его аккумулятора почти на нуле. Проехав совсем немного, автомобиль просто остановился. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов смогли не сразу задержать угонщицу, она заперлась в электрокаре. В результате сотрудники выбили одно из окон, чтобы вытащить нарушительницу.

Как сообщает AmericaRu.com со ссылкой на «Payson Roundup», в момент угона женщина находилась в нетрезвом состоянии, алкоголь это или наркотические средства – неизвестно.

Задержанную ждут судебные разбирательства.

Ранее GazetaSPb сообщала о молодом угонщике, который попал в ДТП. Авария случилась в Санкт-Петербурге.

Аризона задержание угон
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Американка угнала разряженный электромобиль