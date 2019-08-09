Земли для приютов в Петербурге хотят давать без торгов

В Петербурге не хватает приютов для бездомных животных. Фото: pixabay.com

В Петербурге не хватает приютов для бездомных животных. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Смольном предложили предоставлять землю под строительство приютов для бездомных животных без торгов. Выдвинутый документ будет рассмотрен осенью.

В настоящее время на территории Северной столицы открыты 16 частных приютов. Каждое из учреждений полностью забито, из-за чего свободные места для новых животных там редкость.

Как сообщает общественный совет при Правительстве Петербурга по вопросам отношения к домашним животным, в документе сказано, что городу требуется постройка новых приютов. В связи с этим администрация разработала закон, благодаря которому земля для частных приютов будет сдаваться в аренду без конкурса.

Ранее GazetaSPb сообщала об открытии приюта для бездомных животных в Санкт-Петербурге. Открытие ночного приюта состоялось в прошлом месяце, 15 июля.