В Петербурге открылся приют для бездомных

Приют расположился в одноэтажном здании на проспекте Девятого января недалеко от станции метро "Обухово". Фото: Артем Лежко/vk.com/nochlezhka

Приют расположился в одноэтажном здании на проспекте Девятого января недалеко от станции метро "Обухово". Фото: Артем Лежко/vk.com/nochlezhka

15 июля в Петербурге открылся ночной приют для бездомных людей.

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» открыла «Ночной приют», в котором смогут переночевать бездомные.

Приют расположился в одноэтажном здании на проспекте Девятого января недалеко от станции метро «Обухово», где круглый год бездомные смоугт останавливаться с 20:00 до 8:00. В нем организовано 40 спальных мест.

Приют обошелся организации почти в 8 млн рублей, они смогли открыть его благодаря помощи неравнодушных людей со всей России, рассказывают в группе «Ночлежка» в соцсети «ВКонтакте» организаторы. Расходы на одного посетителя составят 229 рублей за ночь.

В «Ночном приюте» одновременно 40 человек сможет переночевать в тепле, там же их накормят горячей едой. В приюте будут работать две душевые кабинки, туалет и прачечная с тремя стиральными и сушильными машинами, после того как здание подключат к канализации и снабдит водой до конца текущего года. Сейчас для постояльцев работает биотуалет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге потушили приют с сотнями кошек и собаками.