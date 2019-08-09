В Выборгском районе Петербурга обновят 41 км теплосетей

В 2019 году в развитие системы теплоснабжения района будет инвестировано около 1,8 миллиарда рублей. Фото: pixabay

В 2019 году в развитие системы теплоснабжения района будет инвестировано около 1,8 миллиарда рублей. Фото: pixabay

В этом году ГУП «ТЭК СПб» обновляет 41 км из 145 на территории Выборгского района.

Всего предприятие в Выборгском районе города обслуживает 58 энергоисточников, 48 ЦТП и 725 км трубопроводов, из которых 588 км — внутриквартальные сети. К теплосетям подключено более 2255 зданий.

На текущий момент ГУП «ТЭК СПб» провело 47 запланированных испытаний в районе. В результате испытаний было выявлено 14 дефектов, которые заменили в ходе летней ремонтной кампании. Износ теплосетей составляет 22 процента и находится на уровне среднегородского по предприятию.

Ежегодное наращивание ремонтных объемов и реконструкции теплосетей помогут достичь снижения показателей износа. В лидерах по протяженности теплопроводов находится Выборгский район, на долю которого приходится более 40 процентов от объема перекладки за года.

В 2019 году в развитие системы теплоснабжения района будет инвестировано около 1,8 миллиарда рублей. Средства пойдут на ремонт 181 объекта теплоснабжения и реконструкцию сетей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ГУП «ТЭК СПб» взыскал 110 миллионов рублей с директора компании-подрядчика.