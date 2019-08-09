Заседание парламента в Кении оборвал факт метеоризма

Спикер прервал встречу на поиск освежителей воздуха.

Заседание кенийского парламента прервали из-за факта метеоризма. Парламентарии обвинили друг друга в загрязнении воздуха.

Сессия парламента округа Хома Бэй (Кения) началась в среду 8 августа, но ее быстро прервал один из его членов: он обвинил соседа в порче воздуха, сообщает DailyMail 9 августа. Парламентарий в свою очередь отверг обвинения, заявив, что он не позволил бы себе подобное в присутствии коллег.

Спикер немедленно распорядился принести в зал заседания освежители воздуха и объявил 10-минутный перерыв — среда в Кении и без того выдалась жаркой и тяжелой. Запах выветрился еще до того, как охранники смогли найти баллончики с освежителем.

Ранее GazetaSPb сообщила, помогает ли метеоризм перемещаться в невесомости.