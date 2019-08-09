Движение по Р-21 «Кола» перекроют 11 и 12 августа

Перебои с движением связаны с разводкой моста через реку Свирь.

Движение по федеральной трассе Р-21 «Кола» сообщением Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — Норвегия будет перекрыто на два часа 11 и 12 августа 2019 года.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-запад», в обоих случаях остановка движения связана с разводкой автомобильно-железнодорожного моста через реку «Свирь» на 236 километре Р-21 у города Лодейное Поле в Ленобласти.

И 11, и 12 августа мост через Свирь будет разводиться утром, на два часа с 08:50 до 10:50 для осуществления прохода негабаритного судна. Данный мост предназначен для проезда как автомобильного, так и железнодорожного транспорта.

Ранее GazetaSPb писала о том, что в Ленобласти введен в строй онлайн-атлас для осуществления мониторинга загрязнения окружающей среды.