Движение по Р-21 «Кола» перекроют 11 и 12 августа

Движение по Р-21 &#171;Кола&#187; перекроют 11 и 12 августа
Мост будет разведён для осуществления прохода негабаритного судна. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Перебои с движением связаны с разводкой моста через реку Свирь.

Движение по федеральной трассе Р-21 «Кола» сообщением Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — Норвегия будет перекрыто на два часа 11 и 12 августа 2019 года.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-запад», в обоих случаях остановка движения связана с разводкой автомобильно-железнодорожного моста через реку «Свирь» на 236 километре Р-21 у города Лодейное Поле в Ленобласти.

И 11, и 12 августа мост через Свирь будет разводиться утром, на два часа с 08:50 до 10:50 для осуществления прохода негабаритного судна. Данный мост предназначен для проезда как автомобильного, так и железнодорожного транспорта.

Ранее GazetaSPb писала о том, что в Ленобласти введен в строй онлайн-атлас для осуществления мониторинга загрязнения окружающей среды.

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