Предстоящие выходные в Петербурге лучше не проводить на природе

Предстоящие выходные в Петербурге лучше не проводить на природе
Выходные обещают дождливыми. Фото: pixabay.com

Жителей Санкт-Петербурга снова настигнет переменное погодное настроение. Северные ветер и дождь вернутся к гражданам. Погода в минувшие несколько дней принесла немало проблем и последствий, к сожалению, это еще не все ее капризы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, завтра, 10 августа, пройдут кратковременные осадки. Во второй выходной день, 11 августа, дождь усилится. Вместе с тем температура в воскресенье снизится до 19 градусов тепла.

В субботу порывы ветра дойдут до 3-8 м/с, на следующий день они усилятся до 6 м/с.

Синоптики также отмечают, что предстоящие выходные не лучшее время для отдыха на природе.

Ранее GazetaSPb сообщала о потеплении в начале недели, 6 августа. Уже тогда синоптики предупреждали о предстоящих дождях на территории Санкт-Петербурга

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