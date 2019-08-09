«Пятый канал» прокомментировал слухи о судьбе Дома радио

Из помещения уже якобы выселили детский хор, театр и оркестр, а также собираются вывезти уникальные артефакты.

Представители «Пятого канала» отреагировали на информацию, которую распространяют СМИ. В пресс-службе отметили, что здание на Итальянской улице принадлежит АО Телерадиокомпании «Петербург» уже 21 год. Владелец подчеркнул, что оберегает само помещение и артефакты и не собирается прекращать. В сообщении сказано, что сейчас Дом радио ремонтируется под наблюдением КГИОП за счет средств «Пятого канала».

Уточняется, что новым арендатором помещения станет музыкант Теодор Курентзис. Это, по мнению владельца здания, » наполнит стены Дома Радио новыми смыслами и укрепит позиции Санкт-Петербурга как культурной столицы России».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге недовольны намерением продать Дом Радио оркестру Курентзиса. Информацию о том, что первый этаж Дома будет передан оркестру Теодора Курентзиса, а все остальные займут гостиница и рестораны, передала господину Вишневскому детский омбудсмен города Светлана Агапитова.