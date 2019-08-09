Мевля может стать восьмым игроком «Зенита», который уйдет в «Сочи»

Футболист может перейти в новую команду уже на следующей недели.

Об этом стало известно сегодня, 9 августа. О том, что защитник петербургского клуба «Зенит» собирается уходить в «Сочи», сообщает «Чемпионат.com». Таким образом, он станет восьмым игроком «сине-бело-голубых», который будет играть за «Сочи», и 15-м среди тех, кто покинул команду.

Напоминаем, что Миха Мевля, воспитанник словенского клуба «Горица», заключил контракт с «Зенитом» два года назад. За это время он выходил на поле всего 43 матч, забив всего один гол. В наступившем сезоне Мевля еще ни разу не играл за петербургский клуб.

До этого из «Зенита» ушли Луиш Нету, Клаудио Маркизио, Антон Заболотный и многие другие.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что капитан «Зенита» оценил новичка Малкома. Футболист поделился мнением о новичке Малкоме, заявив, что тот выглядит на тренировках отлично. Иванович отметил, что «сине-бело-голубой» хорошо владеет мячом, так что все ждут от него результативных действий на поле.