На Парашютной перевернулся мусоровоз и рассыпал содержимое

На Парашютной перевернулся мусоровоз и рассыпал содержимое
ДТП осложнило движение. Фото: vk.com/dorinspb

В Санкт-Петербурге на повороте с Парашютной улицы случилось дорожно-транспортное происшествие. Сегодня, 9 августа, совершая поворот в сторону дороги на Каменку, перевернулся мусоровоз.

Из кузова машины высыпался весь мусор. Как сообщает очевидец в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», происшествие осложнило движение другим участникам движения, из-за чего проезд сужен до одной полосы. Пострадавших нет.

Запись была опубликована около 9 часов вечера

Ранее GazetaSPb сообщала о ДТП в котором пострадал мотоциклист. Мотоциклист врезался в бетонное ограждение в Красносельском районе сегодня вечером, 9 августа. В результате полученных травм гонщик был госпитализирован. О случившемся сообщили очевидцы в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

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На Парашютной перевернулся мусоровоз и рассыпал содержимое
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