Власти собираются отремонтировать Выборгское шоссе

Власти собираются отремонтировать Выборгское шоссе
Фото: Pixabay

Сейчас ищут подрядчика, который сможет привести в порядок от проспекта Энгельса до КАД.

Об этом стало известно сегодня, 9 августа. Обо всем сообщается на официальном сайте госзакупок. В заявке сказано, что необходим подрядчик, который готов взяться за ремонт Выборгского шоссе. Максимальная сумма контракта — 575 тысяч 629 рублей. Компания, которую выберут в рамках конкурса, должна будет не только положить новый асфальт, но также восстановить нарушенное благоустройство – посадить деревья, кустарники, чтобы рядом с проезжей частью красовалась зеленая зона.

На то, чтобы подать заявку, у претендентов есть чуть меньше месяца – первую часть заявок рассмотрят к третьему сентября.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ГИБДД опубликовала интерактивную карту с камерами на дорогах Петербурга. Данные камеры необходимы для фиксации нарушений правил дорожного движения, которые совершают водители транспортных средств.

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Власти собираются отремонтировать Выборгское шоссе
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