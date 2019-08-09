Юрист Наргиз рассказал о подробностях конфликта певицы с Фадеевым

Он считает, что стороны не сошлись во мнениях по поводу творческого будущего артистки.

Об этом стало известно сегодня, 9 августа. Обо всем рассказал юрист певицы Бахмар Исмаилов, который прокомментировал инцидент в разговоре с «РЕН ТВ». Адвокат заявил, что Наргиз получила документ о расторжении контракта за две недели до начала международного тура. Певицы якобы пыталась связаться с Максимом Фадеевым, но он игнорирует обращения Наргиз. Его представители заявляли, что все в порядке и переживать не о чем.

Тем не менее, теперь артистке нельзя исполнять 23 песни, а ее планы на будущее – туманные. Тысячи поклонников не смогут насладиться выступлением любимой певицы. Ранее продюсерский центр не смог сделать Наргиз американскую визу – по этой причине также были отменены концерты.

В некоторых СМИ пишут, что к расторжению контракта привело поведение певицы. Она, пишут журналисты, ссылаясь на собственные источники, часто выпивала и вела себя слишком вольно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что лейбл Максима Фадеева запретил Наргиз выступать.