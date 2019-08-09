«Андерлехт» отказался от идеи приобрести Джорджевича

Бельгийский клуб считает, что за него просят слишком высокую цену.

Об этом стало известно 9 августа. Обо всем сообщает «Чемпионат», ссылаясь на собственные источники. Нападающего петербургского футбольного клуба Луку Джорджевича хотел приобрести «Андерлехт». Сумму трансфера не разглашают, но именно стала причиной отказа от попытки подписать игрока на бельгийский клуб. На данный момент за нападающего также борется «Локомотив», но никаких документов еще не подписано. Сейчас стороны ведут переговоры.

Напоминаем, что Лука Джорджевич перешел в «Зенит» еще семь лет назад, но часто играл в аренде, так как получал мало игрового времени. Его агент до этого уже говорил, что футболист рассматривает возможность перейти в «Локомотив».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Мевля может стать восьмым игроком «Зенита», который уйдет в «Сочи». Миха Мевля, воспитанник словенского клуба «Горица», заключил контракт с «Зенитом» два года назад. За это время он выходил на поле всего 43 матч, забив всего один гол.