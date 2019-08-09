«Андерлехт» отказался от идеи приобрести Джорджевича

«Андерлехт» отказался от идеи приобрести Джорджевича
Лука играет за "Зенит" с 2012 года. Фото: https://fc-zenit.ru/

Бельгийский клуб считает, что за него просят слишком высокую цену.

Об этом стало известно 9 августа. Обо всем сообщает «Чемпионат», ссылаясь на собственные источники. Нападающего петербургского футбольного клуба Луку Джорджевича хотел приобрести «Андерлехт». Сумму трансфера не разглашают, но именно стала причиной отказа от попытки подписать игрока на бельгийский клуб. На данный момент за нападающего также борется «Локомотив», но никаких документов еще не подписано. Сейчас стороны ведут переговоры.

Напоминаем, что Лука Джорджевич перешел в «Зенит» еще семь лет назад, но часто играл в аренде, так как получал мало игрового времени. Его агент до этого уже говорил, что футболист рассматривает возможность перейти в «Локомотив».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Мевля может стать восьмым игроком «Зенита», который уйдет в «Сочи». Миха Мевля, воспитанник словенского клуба «Горица», заключил контракт с «Зенитом» два года назад. За это время он выходил на поле всего 43 матч, забив всего один гол.

зенит лука джорджевич
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дочь Пригожина похвасталась фотографиями после диеты
Фильм Тарантино набрал рекордные 125 млн в странах СНГ
«Андерлехт» отказался от идеи приобрести Джорджевича
Выбрали самую популярный советский фильм на YouTube
Мать Насти Ивлеевой заявила, что ее дочь не выходила замуж
Стали известны подробности о самочувствии Алена Делона
Украинский флаг в Крыму расценили как провокацию
Юрист Наргиз рассказал о подробностях конфликта певицы с Фадеевым