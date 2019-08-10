Кровь молодежи спасет стариков от Альцгеймера

Кровь молодежи спасет стариков от Альцгеймера
Речь идет о регулярных переливаниях. Фото: pixabay.com

Белок хронокин постепенно исчезает из кровеносной системы с возрастом.

Ученые считают, что переливания крови могут помочь пожилым пациентам в борьбе с болезнью Альцгеймера. Особый белок в крови молодых людей постепенно исчезает с возрастом.

Американские исследователи взяли 40 человек, которым поставили болезнь Альцегеймера в качестве диагноза, сообщает New Atlas. В течение 5 дней им вводили кровь с белком хронокином — он восстанавливает нервную систему и регенерирует стволовые клетки. Через 12 недель (3 месяца) процедуру проводили снова. Когда пришло время подводить итоги, ученые подтвердили стабильное состояние испытуемых, хотя по прогнозам оно должны было ухудшиться.

Россия занимает шестое место в мире по числу больных Альцгеймером, по данным ВОЗ. Общее число больных оценивают в 2 млн человек.

Ранее GazetaSPb сообщила, что от деменции может помочь ежедневное общение с друзьями.

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