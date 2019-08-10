Бараны бегают по Пулковскому шоссе перед Курбан-Байрамом

Автомобилисты Санкт-Петербурга случайно сбили то ли козла, то ли барана.
Автомобилисты Санкт-Петербурга сняли на видео бегущих по Пулковскому шоссе баранов. Одного уже сбили.
Как стало известно GazetaSPb, авария произошла на юге Санкт-Петербурга около часа дня в субботу 10 августа. Возможно, под колеса автомобиля попал вовсе не маленький баран, а козел.
Пользователи соцсетей вспомнили, что завтра в воскресенье мусульмане отмечают Курбан-Байрам, частью которого считают жертвоприношения скота — быков или баранов. Праздник является кульминацией хаджа — обязательного в исламе паломничества в Мекку, священный город мусульман. Мигранты из стран Ближней Азии часто исповедуют ислам. В прошлые годы происходили случаи жертвоприношения животных прямо на улицах Петербурга, что вызывало возмущение коренных жителей.
Ранее GazetaSPb сообщила, что в Турции жертвенного быка назвали в честь ракетного комплекса С-400.