Жертвенного быка назвали в честь ракетного комплекса С-400

Жертвенного быка назвали в честь ракетного комплекса С-400
Бык достиг веса в 1,5 т. Фото: pixabay.com

Жители Турции готовятся отмечать Куйран-Байрам в это воскресенье.

Жители Турции готовят к Куйран-Байраму, который отпразднуют в воскресенье 11 августа. В этот день мусульмане традиционно приносят в жертву животных, как правило, баранов и быков.

Перед фестивалем скот приводят в города на продажу. В провинции Чорум (Северная Турция) братья Сейфи и Ибрахим Киван выставили быка в 1,5 т весом с кличкой С-400 в честь ракетного комплекса

Имбрахим рассказал, что он и его брат выращивают скот год за годом и решили назвать вола С-400 из-за его храброго и неукротимого нрава, сообщает Sputnik News 10 августа. Фермер заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган не уступил США и доставил российские ракетные комплексы в страну. Так и их бык упрям и никого не боится, заявил Киван.

Москва и Стамбул заключили договор о доставке ракетных комплексов С-400 в декабре 2017 года. Первую партию привезли в Турцию в июле, несмотря на угрозы США и НАТО санкциями.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Эрдоган обвинил США в грабеже из-за отказа поставить истребители.

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Жертвенного быка назвали в честь ракетного комплекса С-400
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