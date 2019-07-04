Эрдоган обвинил США в грабеже из-за отказа поставок в Турцию F-35

США грозятся отменить поставки истребителей F-35 Lightning II в Турцию и хотят ввести санкции из-за того, что Анкара закупилась зенитными ракетными системами С-400 «Триумф» в России.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывая Турции в поставках современных истребителей F-35, США занимаются грабежом. Также он сказал журналистам во время визита в Китай: «Если у США есть клиент, который регулярно оплачивает свои платежи, как они не могут дать клиенту то, что он хочет?».

Приводит данные слова Эрдогана издание «Sabah». Он отметил, что ряд частей F-35 изготовляют на территории Турции.

Президент добавил, что за 116 истребителей F-35 Турция уже заплатила почти $1,5 миллиарда.

Пентагон в свою очередь заявил, что если Турция получит и F-35, и ЗРС С-400, то российский радары смогут вычислять малозаметные самолеты США.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Турция готова ответить США на санкции из-за С-400. Правительство Турции утверждает, что не станет терпеть негативного отношения со стороны Америки после приобретения ракетных систем.