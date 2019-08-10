Самые популярные фамилии в России остаются неизменными

Фамилии, которые чаще всего встречаются в российских паспортах. Фото: Pixabay

Фамилии, которые чаще всего встречаются в российских паспортах. Фото: Pixabay

Иванов, Попов, Кузнецов, Смирнов, — доктор исторических наук рассказал почему.

Четверка самых часто встречающихся российских фамилий остается неизменной. Иванов, Попов, Кузнецов и Смирнов – постоянные лидеры статистических данных по самым распространенным фамилиям россиян.

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН и доктор исторических наук Алексей Мосин поделился с Российской газетой деталями о том, что названные фамилии не везде встретятся в большом количестве. Но именно правильная статистическая выборка, по его словам, продемонстрирует их лидерство. Так, согласно многим источникам из четырех кандидаток в России больше всего жителей с фамилией Смирнов.

Также историк отметил, что в популярности фамилии главные роли играют миграционные и различные исторические процессы.

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