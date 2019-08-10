Самые популярные фамилии в России остаются неизменными

Самые популярные фамилии в России остаются неизменными
Фамилии, которые чаще всего встречаются в российских паспортах. Фото: Pixabay

Иванов, Попов, Кузнецов, Смирнов, — доктор исторических наук рассказал почему.

Четверка самых часто встречающихся российских фамилий остается неизменной. Иванов, Попов, Кузнецов и Смирнов – постоянные лидеры статистических данных по самым распространенным фамилиям россиян.

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН и доктор исторических наук Алексей Мосин поделился с Российской газетой деталями о том, что названные фамилии не везде встретятся в большом количестве. Но именно правильная статистическая выборка, по его словам, продемонстрирует их лидерство. Так, согласно многим источникам из четырех кандидаток в России больше всего жителей с фамилией Смирнов.

Также историк отметил, что в популярности фамилии главные роли играют миграционные и различные исторические процессы.

Ранее GazetaSPB сообщила о появившейся на здании Генерального консульства Финляндии граффити.

история популярные фамилии российские фамилии статистика
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На 60% выросла популярность лекарств для потенции
В Петербурге ожидается дождливое воскресенье
Дзюба открыл счет в матче «Динамо» — «Зенит»
Путин приехал на мотоцикле поздравить «Ночных волков»
Студентам не рекомендуют пользоваться «Википедией»
Самые популярные фамилии в России остаются неизменными
В Гатчине пройдет фестиваль «Ночь света»
В Петербурге отмечают ежегодный спортивный праздник — День физкультурника