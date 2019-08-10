Граффити в ответ на ужесточение получения финской визы россиянам

На одной из колонн здания консульства появилось граффити.

Изображение очереди появилось на одной из колонн здания Генерального консульства Финляндии на Преображенской площади в Санкт-Петербурге. Как сообщает Мойка78, автор рисунка Олег Лукьянов работа сделана в знак предстоящего ужесточения правил по получению финской визы россиянами.

На рисунке изображена очередь в десяток человек. Свой пост с данной граффити художник подписал так: «Очередь за визами в Генеральное Консульство Финляндии занимайте заранее».

Напомним, что новый порядок вступит в силу в сентябре. Согласно ему для получения финской визы понадобится справка о доходах и банковская выписка. А жители Петербурга должны буду предоставлять план маршрута.

Ранее GazetaSPB сообщила о