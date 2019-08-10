Слухи о плохом состоянии Михаила Горбачева опровергли

Представители бывшего президента СССР рассказали, что 88-летний Горбачев отлично себя чувствует и активно работает.
Представители пресс-службы экс-президента опровергли слухи о его плохом самочувствии. По их словам бывший президент СССР не давал ни малейшего повода для подобных выводов о его здоровье. «Мы удивились появившемуся сообщению о плохом состоянии здоровья Михаила Сергеевича, потому что для такого сообщения нет никаких оснований», — приводит слова представителя Горбачева «Интерфакс».
Кроме того, в пресс-службе отметили, что 9 августа Горбачев был на работе в фонде и проводил встречи с сотрудниками.
Ранее главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев практически живет в больнице последние шесть месяцев.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россия вернет расформированные при Горбачеве подразделения. В составе Вооруженных сил вновь появятся понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны.