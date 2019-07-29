Россия вернет расформированные при Горбачеве подразделения

Министерство обороны РФ возрождает в армии расформированные еще при Горбачеве и Сердюкове соединения.

В составе Вооруженных сил вновь появятся понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны, передает РИА Новости со ссылкой на слова генерал-майора Андрея Колотовкина.

Колотовкин рассказал, что в 2019 году в армии сформирован ремонтный батальон, который сможет повысить технические возможности при выполнении учебно-боевых задач в полевых условиях. Инженерный полк уже оснастили понтонным парком ПП-91 нового образца, с помощью которого в течение часа можно развернуть 250-метровый мост через реку.

Большую часть понтонно-мостовых соединений расформировали еще при Михаиле Горбачеве в 1989 году, а ремонтно-восстановительные батальоны по решению Анатолия Сердюкова в 2008 году.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» отметил, что решения по расформировке подразделений были приняты по ошибке. Эксперт надеется, что в будущем могут восстановить другие части и подразделения, которые входили ранее в «армейские комплекты».

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