Объявлено имя «Миссис России 2019»

Объявлено имя &#171;Миссис России 2019&#187;
Победительницей конкурса стала 33-летняя Екатерина Нишанова. Фото: Instagram kate_love_max

Жительница Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия 2019».

Имя победительницы было объявлено вечером 10 августа в Московском культурном фольклорном центре, где и проходил конкурс. Ведущими церемонии были заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Дюжев и вице-президент конкурса Екатерина Камиллери. Помимо основной победительницы, были названы лидеры конкурса в специальных номинациях.

Так, титул «Миссис Россия Globe» стала Ксения Кривко из Кемерово. Она отправится в Китай для того чтобы представлять страну на конкурсе «Mrs. Globe» в Китае. В номинации «Mrs Russia Globe Classic» — ей предстоит защищать честь России на конкурсе красавиц в Лос-Анджелесе.

Конкурс «Миссис Россия» проводится в стране при поддержке Фонда поддержки семьи, материнства и детства «Планета женщин». Условие участия — заключённый брак и наличие хотя бы одного ребёнка.

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