Взрыв в Архангельске унёс жизни пяти сотрудников Росатома

В "Росатоме" сообщили, что сотрудники осознавали важность испытаний и сопутствующие риски. Фото: pixabay.com

В "Росатоме" сообщили, что сотрудники осознавали важность испытаний и сопутствующие риски. Фото: pixabay.com

Пять человек погибли при возгорании топлива новой ракеты.

По сообщению РИА «Новости», испытания злосчастной ракеты проходили на морской платформы. Взрыв откинул нескольких сотрудников в море — поиски продолжались, пока оставалась надежда обнаружить их живыми. После этого было официально объявлено об их гибели.

Взрыв произошёл на полигоне Министерства обороны в Архангельской области, находящемся в 30 километрах от Северодвинска. ЧП произошло в ходе испытания жидкостной реактивной ракетной установки. Радиационный фон в регионе находится в пределах нормы.

По сообщению пресс-службы Росатома, семьям погибших будет оказана материальная помощь.

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