МИД Украины недоволен визитом Путина

МИД Украины недоволен визитом Путина
Украинская сторона привычно недовольна действиями России. Фото: МИД Украины

Министерство иностранных дел выразило «решительный протест» в связи с визитом главы России Владимира Путина в Крым.

Украина до сих пор уверена, что Крым является «Автономной Республикой» в её составе. Что, впрочем, никак не помешало Владимиру Путину посетить байк-шоу в Севастополе. На него президент приехал в компании главы Крыма Сергея Аксёнова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева на мотоцикле «Урал».

Российская сторона, в свою очередь, отметила, что попытки Украины «застолбить» Крым ни к чему не приведут. Соответствующее заявление сделал Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью РБК.

«Для посещения нашей страны президенту не нужно никаких разрешений, он не обязан давать никаких объяснений», — отметил он.

Ранее GazetaSPb писала о том, что синоптик опроверг заявление о том, что против России было применено климатическое оружие.

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