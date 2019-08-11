Гость Петербурга пожаловался, что его бывшая замышляет теракт

Пьяного и несчастного мужчину задержали после семи ложных сообщений.

Гость из Кировской области заявил полиции Санкт-Петербурга, что его бывшая подруга замышляет теракт. Мужчину задержали после семи ложных сообщений.

Как стало известно GazetaSPb 11 августа, мужчина набрал телефон экстренных служб в первый раз около 23 часов 9 августа. Он сообщил фамилию и адрес проживания “террористки”: дом находится на Оптиков. После этого мужчина продолжал звонить с интервалом в несколько часов. Правоохранительные органы отследили сигнал, он шел из Шушар.

Ночью полицейские Петербурга не нашли мужчину по месту жительства, но смогли задержать днем в субботу. Выяснилось, что мужчина а) был пьян; б) уже трижды привлекался за ложное сообщение о теракте.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Волгограде из психбольницы сбежали убийца и грабитель.