На проспекте Народного Ополчения потушили Audi

В Кировском районе Санкт—Петербурга произошло возгорание автомобиля «Ауди». Огонь ликвидировали сотрудники МЧС.

Пожар случился на проспекте Народного Ополчения у дома 151. Как сообщает главное управление МЧС России, информация о случившемся поступила в службу в 16:30. К 17:16 пожар был ликвидирован.

О пожаре также написали в группе «ДТП и ЧП Санкт—Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Служба на месте прибыли меньше чем за 5 минут!» — уточнили очевидцы.

Огонь удалось потушить восьми сотрудникам МЧС и двум единицам техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в GazetaSpb сообщали о ночном ДТП в Московском районе Санкт—Петербурга. В результате аварии пострадала девушка. О случившемся сообщили очевидцы в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».