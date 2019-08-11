На проспекте Народного Ополчения потушили Audi

На проспекте Народного Ополчения потушили Audi
Пожар потушили 8 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе СанктПетербурга произошло возгорание автомобиля «Ауди». Огонь ликвидировали сотрудники МЧС.

Пожар случился на проспекте Народного Ополчения у дома 151. Как сообщает главное управление МЧС России, информация о случившемся поступила в службу в 16:30. К 17:16 пожар был ликвидирован.

О пожаре также написали в группе «ДТП и ЧП СанктПетербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Служба на месте прибыли меньше чем за 5 минут!» — уточнили очевидцы.

Огонь удалось потушить восьми сотрудникам МЧС и двум единицам техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в GazetaSpb сообщали о ночном ДТП в Московском районе СанктПетербурга. В результате аварии пострадала девушка. О случившемся сообщили очевидцы в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

мчс пожар санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Уличный художник Петербурга создал стрит-арт против ненависти
“Локомотив” уничтожил “Урал” и дышит в затылок “Зениту”
На Ветеранов в результате ДТП с троллейбусами пострадал человек
Роспотребнадзор проверил фон в Петербурге после взрыва под Северодвинском
На проспекте Народного Ополчения потушили Audi
Людей и животных вывели из горящей квартиры на Суздальском
Видео жесткого крещения в Гатчине распространяется по Интернету
“Алые паруса” заметили в дельте Невы