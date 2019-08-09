После ДТП на Московском пострадала девушку

После ДТП на Московском пострадала девушку
Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

На место прибыли три машины реанимации.

Все случилось этой ночью в Московском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что участниками аварии стали два автомобиля. Они столкнулись на перекрестке Московского проспекта и улицы Фрунзе. Как именно все произошло – не уточняется. Петербуржцы уверяют, что оба автомобиля превратились в хлам. Они также видели, как из одной машины доставали пострадавшую девушку – у нее разбито лицо.

На Московский проспект уже приехали кареты скорой помощи, пожарные и ДПС. Им предстоит разобраться в обстоятельствах дела. Пока никаких официальных данных не поступало. Как себя чувствует девушка и есть ли еще пострадавшие – непонятно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что гибель подростка на рельсах у станции «Ручьи» стала поводом для возбуждения уголовного дела. Мальчик перебегал дорогу, когда на него наехал поезд.

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