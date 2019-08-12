У петербуржца похитили 20 тыс рублей и смартфон на Васильевском острове

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, избивших и ограбивших мужчину.

Согласно данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 11 августа в правоохранительные органы поступило сообщение от мужчины 1985 года рождения. Он заявил, что накануне, 10 августа, неизвестные злоумышленники избили его руками и открыто похитили 20 тысяч рублей, после чего скрылись с места происшествия.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Полиция разыскивает преступников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что девушку ограбили на мосту через Ижору в Колпино. Она рассказала полиции, что двое неизвестных напали на нее на мосту через реку Ижору в ночь с четверга на пятницу. Ее несколько раз ударили и отобрали у нее сумку, где лежали 30 тысяч рублей, телефон и документы.