Девушка устроила танцы в вагоне петербургского метро

По словам очевидцев, это выглядело весьма комично, зато очень позитивно. Фото: скриншот видео https://vk.com/spb_today_unpublished

По словам очевидцев, это выглядело весьма комично, зато очень позитивно. Фото: скриншот видео https://vk.com/spb_today_unpublished

Окружающие позитивно отреагировали на перфоманс пассажирки метро, которая энергично станцевала под музыку в наушниках.

Пользователи в соцсетях активно обсуждают видеозапись, на которой засняты танцы незнакомки в оранжевом, которая ехала по ветке того же цвета до «Новочеркасской». В ожидании остановки она встала у дверей вагоне и начала танцевать под музыку, играющую у нее в наушниках.

Некоторые пользователи предположили, что девушка была в нетрезвом состоянии, однако несмотря на это, они позавидовали ее раскрепощенности. По словам очевидцев, это выглядело весьма комично, зато очень позитивно.

Видео выложили пассажиры, которые ехали вместе с ней в одном вагоне, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео:spb_today_unpublished

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