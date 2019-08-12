В Петербурге с пустыря украли «Венеру Парнасскую»

В Петербурге с пустыря украли «Венеру Парнасскую»
Согласно данным трекера, арт-объект сейчас находится в одном из домов по улице Кустодиева в Выборгском районе города. Фото: @loketski/ Instagram

Пропала скульптура, установленная на пустыре на Парнасе. Об исчезновении постамента рассказал его автор, уличный художник Loketski.

Перед тем, как установить статую, художник оборудовал ее видеокамерами. «Венера Парнасская» продержалась на месте 52 часа, после чего ее украли. За состоянием арт-объекта также поглядывали добровольцы и местные жители, а еще в него был вмонтирован GPS-трекер.

По словам Loketski, камере, установленной на Венере, не удалось заснять лица воров. Однако народный контроль установил, что, скорее всего, статую украли четыре гостя из ближнего зарубежья.

Согласно данным трекера, арт-объект сейчас находится в одном из домов по улице Кустодиева в Выборгском районе города. Граффитист также выразил свою благодарность горожанам за проявленную бдительность.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что видеокамера защитит Венеру Парнасскую от воров и вандалов.

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