Из-за съемок фильма приостановят дорожное движение

Из-за съемок фильма приостановят дорожное движение
Российские троллейбусы. Фото: Pixabay

14 августа троллейбусы не будут ходить по Казанской улице.

Троллейбусы прекратят движение на временной отрезок с 11:00 до 16:00 по улице Казанской. Причина тому – съемки художественного фильма, сообщает «Горэлектротранс».

Маршрут номер 17 проследует от станции «Улица Костюшко» до Малой Морской улицы, затем по Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару, площади Труда, улице Якубовича, Конногвардейскому переулку до конечной остановки на Конногвардейском бульваре.

Обратный маршрут пройдет от Конногвардейского бульвара по Почтамтскому переулку и улице Якубовича.

Ранее GazetaSPB сообщила о прекращении судебных тяжб по постройке дорожной развязки во Всеволожске.

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