Из-за съемок фильма приостановят дорожное движение

14 августа троллейбусы не будут ходить по Казанской улице.

Троллейбусы прекратят движение на временной отрезок с 11:00 до 16:00 по улице Казанской. Причина тому – съемки художественного фильма, сообщает «Горэлектротранс».

Маршрут номер 17 проследует от станции «Улица Костюшко» до Малой Морской улицы, затем по Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару, площади Труда, улице Якубовича, Конногвардейскому переулку до конечной остановки на Конногвардейском бульваре.

Обратный маршрут пройдет от Конногвардейского бульвара по Почтамтскому переулку и улице Якубовича.

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