Судебные тяжбы по путепроводу во Всеволожске прекращены

Истец отказался от своих обвинений.

Стало известно об окончании оспаривания контракта, который был заключен по факту строительство путепровода во Всеволожске. Дело разрешилось в пользу «Ленавтодора», а компания «Геоизол» отказалась от своих требований.

Глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов сообщил, что темпы строительства будут стремительно наращиваться, а территорию под постройку уже почти полностью очистили.

Напоминаем, что компания «Геоизол» обвиняла «Ленавтодор» в нарушении ее прав в рамках конкурсной процедуры. Победитель конкурса должен был стать подрядчиком стройки.

К 2022 году близ станции Мельничный ручей появится дорожная развязка, которая поможет разгрузить переезд через железную дорогу.

Ранее GazetaSPB сообщила о пробках на юге Петербурга.