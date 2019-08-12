Судебные тяжбы по путепроводу во Всеволожске прекращены

Истец отказался от своих обвинений.
Стало известно об окончании оспаривания контракта, который был заключен по факту строительство путепровода во Всеволожске. Дело разрешилось в пользу «Ленавтодора», а компания «Геоизол» отказалась от своих требований.
Глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов сообщил, что темпы строительства будут стремительно наращиваться, а территорию под постройку уже почти полностью очистили.
Напоминаем, что компания «Геоизол» обвиняла «Ленавтодор» в нарушении ее прав в рамках конкурсной процедуры. Победитель конкурса должен был стать подрядчиком стройки.
К 2022 году близ станции Мельничный ручей появится дорожная развязка, которая поможет разгрузить переезд через железную дорогу.
Ранее GazetaSPB сообщила о пробках на юге Петербурга.