На Юге Петербурга ожидаются пробки

На Юге Петербурга ожидаются пробки
Дорожный трафик. Фото: Pixabay

До конца месяца движение будет затруднено.

Ограничения, начавшиеся 5 августа, продлятся до 31 числа этого месяца.

Даты перекрытия:

До 18 – от Софийской до Грузинской улицы, перекрестки с улицей Брагина и Самойловой включительно;

12- 30 августа – на улице Салова 53, к. 1;

19 – 20 – закроется движение по Салова от Грузинской улицы до улицы Брагина, перекресток с улицей Самойловой включительно;

Ночью 31 августа с 22:00 до 07:00 – перекресток Салова и Самойловой.

Рекомендуем заранее планировать маршрут, чтобы избежать попадания в пробки.

Ранее GazetaSPB сообщила о гусыне, которая не пережила встречу с Дальневосточным проспектом.

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