На Юге Петербурга ожидаются пробки

До конца месяца движение будет затруднено.
Ограничения, начавшиеся 5 августа, продлятся до 31 числа этого месяца.
Даты перекрытия:
До 18 – от Софийской до Грузинской улицы, перекрестки с улицей Брагина и Самойловой включительно;
12- 30 августа – на улице Салова 53, к. 1;
19 – 20 – закроется движение по Салова от Грузинской улицы до улицы Брагина, перекресток с улицей Самойловой включительно;
Ночью 31 августа с 22:00 до 07:00 – перекресток Салова и Самойловой.
Рекомендуем заранее планировать маршрут, чтобы избежать попадания в пробки.
Ранее GazetaSPB сообщила о гусыне, которая не пережила встречу с Дальневосточным проспектом.