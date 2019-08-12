В Смольном обсуждают подготовку к зиме

Главная тема заседания: отопление в Петербурге.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов вместе с членами правительства и специалистами из соответствующих ведомств рассматривают вопрос отопления северной столицы.

При подготовке жилых помещений к холодам будут проверены около двадцати трех тысяч зданий. Крайний срок предоставления паспортов по их состоянию назначен на 15 сентября.

На данный момент около десяти процентов зданий, которые уже успели проверить, обладают нарушениями разного рода. Самые распространенные их них: плохо утепленные подвалы и чердаки.

Ранее GazetaSPB сообщила о приоритетах, который обозначил Смольный по развитию железных дорого в Петербурге.